Зеленский упрекнул Запад за промедление с помощью: небо защищается не риторикой

За неделю россияне использовали против Украины 130 "Шахедов", более 80 российских ракет и около 700 управляемых авиабомб. Украина нуждается в реальной защите жизней, а не риторик и мнений партнеров.

"Россия использует каждый день, каждую неделю, каждый месяц, чтобы нанести значительный вред. К сожалению, помощь Украине до сих пор ограничена, а российское государство до сих пор имеет доступ к критическим компонентам, необходимым для производства ракет и дронов", - упрекнул глава государства.

По словам Зеленского, в каждой атакующей Украину ракете находят десятки импортных компонентов, которые завозятся в Россию через территорию соседних стран. Также ситуация и с ударными дронами "Шахед"

"Все это должно быть прекращено и может быть прекращено: и попустительство террора, и возможность террористов искать себе сообщников по миру, и сам российский террор - все его проявления", - подчеркнул он.

Пример Ближнего Востока

Как отметил президент, атака Ирана на Израиль продемонстрировала, что современная авиация и современные системы ПВО могут защищать жизнь. Мир, подчеркнул глава государства, увидел, что такое настоящая защита и что она возможна.

"И весь мир увидел, что Израиль в этой защите был не один - угрозу в небе уничтожали и союзники. И когда Украина говорит союзникам, что единство дает лучшую защиту, эффективность этого они уже сами хорошо знают. Знают и обеспечивают. И когда Украина говорит. , что союзникам нельзя закрывать глаза на российские ракеты и дроны, это значит, что нужно действовать и действовать сильно", - продолжил он.

Украина, как сказал в обращении президент, нуждается в помощи партнеров, а не в их риториках и мнениях.

"Не риторикой защищается небо, не мыслями ограничивается производство ракет и дронов для террора. И то, что санкции против России все еще обходят, и то, что мы в Украине месяцами ждем жизненно важного пакета поддержки - то, что мы до сих пор ожидаем голосования в Конгрессе, свидетельствует о том, что так же месяцами нарастает самоуверенность террористов. Нельзя больше терять времени", - добавил он.