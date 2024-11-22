Зеленський дорікнув Раді за "вихідний" через нібито загрозу російського удару

Зеленський зазначив, що сьогодні вже 1003-й день війни, і всі протоколи безпеки зараз такі ж, як і раніше. Він наголосив, що, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, треба реагувати, берегти себе та йти в укриття. Якою б не була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати.

Однак, за словами президента, коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства - усі мають працювати однаково.

"І сприймати інформацію, зокрема, від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний. Це стосується всіх - від Верховної Ради та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах. Сирена звучить - йдемо в укриття. Коли немає сирени - працюємо та служимо. У війні інакше не буває", - зазначив він.

Глава держави наголосив, що необхідно усвідомлювати, що Путін буде й надалі залякувати українців.

"Він на цьому всю свою владу побудував. Важливо вміти правильно реагувати й робити все, щоб ця війна поверталась додому, у Росію, і щоб там відчували, що таке війна", - додав Зеленський.