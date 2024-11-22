Зеленський дорікнув Раді за "вихідний" через нібито загрозу російського удару

Коли в Україні немає повітряної тривоги та російських обстрілів, усі органи влади, державні структури, виробництва тощо мають працювати однаково. Зокрема, це стосується й Верховної Ради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Зеленський зазначив, що сьогодні вже 1003-й день війни, і всі протоколи безпеки зараз такі ж, як і раніше. Він наголосив, що, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, треба реагувати, берегти себе та йти в укриття. Якою б не була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати.
Однак, за словами президента, коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства - усі мають працювати однаково.
"І сприймати інформацію, зокрема, від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний. Це стосується всіх - від Верховної Ради та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах. Сирена звучить - йдемо в укриття. Коли немає сирени - працюємо та служимо. У війні інакше не буває", - зазначив він.
Глава держави наголосив, що необхідно усвідомлювати, що Путін буде й надалі залякувати українців.
"Він на цьому всю свою владу побудував. Важливо вміти правильно реагувати й робити все, щоб ця війна поверталась додому, у Росію, і щоб там відчували, що таке війна", - додав Зеленський.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що Верховна Рада скасувала засідання, яке мало відбутися цієї п'ятниці, 22 листопада. Також апарат парламенту було переведено на дистанційну роботу.
Пізніше у мережі з'явилася інформація, що таке рішення нібито пов'язано із загрозою російського удару.
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