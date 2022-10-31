У Зеленського дорікнули партнерам у відкладанні передачі Україні систем ППО

Усьому світу цікаво дивитися на масові руйнування в Україні та намагатися відкладати передачу Україні систем ППО.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Черговий масований каскадний ракетний удар по десятках міст України. Не сумніваюся, що світові цікаво дивитися на масові руйнування, заморожування цілої країни в прямому ефірі, а потім всерйоз слухати переговорні пропозиції Росії. І всіляко відкладати передачу Україні систем ППО...", - зазначив Подоляк .

Сьогодні росіяни масово обстрілюють Україну ракетами, ушкоджуючи енергетичні об'єкти. Українців попередили про екстрені відключення світла через обстріл окупантів.

Також пізніше стало, що Росія сьогодні випустила Україною вже понад півсотні ракет. Українська ППО збила 44 із них.

Детальніше про сьогоднішній масований обстріл - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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