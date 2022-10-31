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У Зеленского упрекнули партнеров в откладывании передачи Украине систем ПВО

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Киев, Понедельник 31 октября 2022 10:28
У Зеленского упрекнули партнеров в откладывании передачи Украине систем ПВО Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Всему миру интересно смотреть на массовые разрушения в Украине и стараться откладывать передачу Украине систем ПВО.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Очередной массированный каскадный ракетный удар по десяткам городов Украины. Не сомневаюсь, что миру интересно смотреть на массовые разрушения, замораживание целой страны в прямом эфире, а затем всерьез слушать переговорные предложения России. И всячески откладывать передачу Украине систем ПВО…", - отметил Подоляк.

Сегодня россияне массированно обстреливают Украину ракетами, повреждая энергетические объекты. Украинцев предупредили об экстренных отключениях света из-за обстрелов оккупантов.

Также позже стало, что Россия сегодня выпустила по Украине уже более полусотни ракет. Украинская ПВО сбила 44 из них.

Подробнее о сегодняшнем массированном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

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