Зеленський дорікнув Fox News: замість трансляцій служби з Москви - тисніть на неї

Скандал з Fox News

У великодню ніч, 20 квітня, американський телеканал Fox News, прихильний до республіканців, транслював богослужіння у Храмі Христа Спасителя у Москві. Там був присутній російський диктатор Володимир Путін та мер Москви Сергій Собянін.

У меншому "віконці" Fox News також показав трансляцію богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору у столиці України. Але Київ на титрах підписали "російським". За кілька хвилин цю помилку виправили.

Речник МЗС України Георгій Тихий відреагував на скандал з Fox News. Він вимагає від телеканалу вибачень.

"Якщо це була помилка, а не навмисна політична заява, мають бути вибачення і розслідування того, хто припустився помилки", - написав Тихий в X (Twitter).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.