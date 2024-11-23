Зеленський дорікнув Бразилії за слабку підтримку України на саміті G20

На початку цього тижня, 18 та 19 листопада, у Бразилії відбувся саміт G20. Однак він пройшов у дуже слабкій підтримці України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

Глава української держави подякував людям у Бразилії, що більшість з них підтримують Україну. Проте сам саміт мав слабку підтримку нашої країни

"На жаль, G20 пройшов у дуже слабкій підтримці України. І так як люди Бразилії нас підтримують, я не хочу їм брехати...Я хочу бути достатньо прямим: якщо ми хочемо нормальних відносин між нашими націями, то, напевно, треба підтримувати передусім людей, а не агресорів, лідерів агресії у світі, таких як Путін, таких як сучасна Росія", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що і комюніке G20 показало слабку позицію. Це ж саме стосується і позиції лідера Бразилії Лули да Сільви щодо війни Росії проти України.

Також президент заявив, що він не вважає, що Путіна можна зупинити популізмом. За словами голови держави, це помилковий рух.

"Я не вважаю, що завдяки дешевим енергоресурсам можна отримати захист для своєї свободи на тривалий час. Це помилковий рух. І медіації Бразилії в даному випадку не може бути, тому що Бразилія під час G20 не показала свій голос щодо агресії Путіна і Росії. Звучало не гучно", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що ця слабкість дає можливість Путіну під час таких глобальних заходів, як G20, бити по Україні новими ракетами після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц дзвонив диктатору.

"Я вважаю, що якщо є сильні заяви, сильні дзвінки, сильні кроки, то Путін не буде себе так поводити. Тому я й вважаю, що G20 був таким, як був", - резюмував Зеленський.