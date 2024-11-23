Зеленский упрекнул Бразилию в слабой поддержке Украины на саммите G20

В начале этой недели, 18 и 19 ноября, в Бразилии состоялся саммит G20. Однако он прошел в очень слабой поддержке Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

Глава украинского государства поблагодарил людей в Бразилии, что большинство из них поддерживают Украину. Однако сам саммит имел слабую поддержку нашей страны

"К сожалению, G20 прошел в очень слабой поддержке Украины. И так как люди Бразилии нас поддерживают, я не хочу им врать... Я хочу быть достаточно прямым: если мы хотим нормальных отношений между нашими нациями, то, наверное, нужно поддерживать прежде всего людей, а не агрессоров, лидеров агрессии в мире, таких как Путин, таких как современная Россия", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что и коммюнике G20 показало слабую позицию. Это же касается и позиции лидера Бразилии Лулы да Сильвы относительно войны России против Украины.

Также президент заявил, что не считает, что Путина можно остановить популизмом. По словам главы государства, это ошибочное движение.

"Я не считаю, что благодаря дешевым энергоресурсам можно получить защиту для своей свободы на длительное время. Это ошибочное движение. И медиации Бразилии в данном случае не может быть, потому что Бразилия во время G20 не показала свой голос относительно агрессии Путина и России. Звучало не громко", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что эта слабость позволяет Путину во время таких глобальных мероприятий, как G20, бить по Украине новыми ракетами после того, как канцлер Германии Олаф Шольц звонил диктатору.

"Я считаю, что если есть сильные заявления, сильные звонки, сильные шаги, то Путин не будет себя так вести. Поэтому я считаю, что G20 был таким, как был", - резюмировал Зеленский.