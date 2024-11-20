Президент Бразилії прискорив ухвалення підсумкової заяви G20, викликавши критику лідерів ЄС

На саміті G20 у Ріо-де-Жанейро європейці розкритикували рішення президента Бразилії Лули да Сілви достроково затвердити підсумкове комюніке, щоб уникнути суперечок про роль Росії у війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що шкодує про відсутність у документі чіткої відповідальності Росії за війну. Ця заява прозвучала в день, коли виповнилося 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Це занадто мало, коли G20 не може знайти слів, щоб ясно дати зрозуміти, що Росія несе відповідальність", - сказав Шольц за підсумками саміту.

Формулювання питань про війну в Україні від самого початку було складним, оскільки серед учасників зустрічей присутні як Росія, так і її союзники. Російську сторону на саміті представляв міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Президент Франції Еммануель Макрон також висловив невдоволення підсумковим документом, зазначивши, що він міг бути чіткішим. Однак він підкреслив, що це не змінює позиції Франції.

"Це агресивна війна, розв'язана Росією проти України, і наш пріоритет сьогодні - домогтися міцного миру", - заявив він.

За даними дипломатів, рішення прискорити публікацію комюніке було ухвалено для запобігання ризику завершення саміту без підсумкової заяви. Європейські країни закликали посилити формулювання про роль Росії, але їхні прохання залишилися без відповіді.

Шольц зазначив, що розбіжності навколо тексту заяви G20 відображають геополітичну реальність, що змінюється.

"Стає зрозуміло, наскільки сильно геополітична напруженість впливає і на G20", - сказав він.

Бразильська сторона виправдовувала свої дії необхідністю збереження підсумкового документа, який став результатом напружених переговорів.

"Повторний розгляд тексту поставив би під загрозу всі зусилля тижневих переговорів", - заявив один із бразильських чиновників.