Зеленський допустив можливість війни Росії з НАТО та назвав умову

Війна Росії з НАТО можлива, під загрозою можуть бути балтійські країни. Протистояння можливе, якщо Україна не встоїть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в інтерв’ю бразильським журналістам.
"Хоча скажу, що, якщо ми не витримаємо це все, але я вірю, що цього не станеться, але припустимо, що ми не витримаємо, то у Росії не так багато кроків куди йти далі. Вони прийдуть в балтійські держави, хоче це хтось чи не хоче, говорять, що цього не буде, всі ці сперечання зайві - вони точно прийдуть, бо їм треба кудись йти вперед", - сказав він.
Глава держави заявив, що всі імперії йшли за таким шляхом, а для російського диктатора Володимира Путін найбезпечніше буде виступити проти країн, де не буде великого протистояння. На думку Зеленського, Путін не повторить помилку, як з Україною.
"Другий раз він таку помилку не повторить, бо простіше з країною, яка менша. Менш захищена, менше людей, менше зброї. І це буде країна, яка була в Радянському союзі. І під це потрапляють балтійські країни. І він туди піде", - вважає президент.
Зеленський зазначив, що у разі нападу на країни Балтії західним військам буде складно вибивати росіян.
"І це буде війна Росія-НАТО. Безумовно, вона буде, якщо Україна не встоїть. Або не йти туди. І тоді це буде перемога Росії над країнами НАТО. І тоді буде перерозподіл територій по всьому світу", - заявив глава держави.
Нагадаємо, раніше німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.
Чиновник НАТО прокоментував матеріал видання Bild і заявив, що Альянс отримав сценарій навчання, який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей у тому чи іншому районі.
Президент Фінляндії нещодавно заявив, що вважає малоймовірним напад РФ на його країну, яка тепер є членом НАТО. Проте розвідка Естонії вважає інакше. Там думають, що Росія вже готується до наступної війни. Ймовірно, це буде конфлікт з НАТО протягом наступних 10 років.
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