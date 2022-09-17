Зеленский допустил возвращение Крыма дипломатическим путем

Украина может вернуть временно оккупированный Крым не только военным путем, но и при помощи диалога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Reuters.
Журналист спросил Зеленского, в состоянии ли Украина вернуть Крым в свой состав.
"Нет другого шанса. Нет выхода, надо деоккупировать территории. Так может случится, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем", - подчеркнул президент.
По его словам, большинство украинцев поддержали бы дипломатическое решение этого вопроса.
При этом он отметил, что не может назвать круг лиц, которые будут обсуждать возвращение Крыма, и когда могут начаться переговоры.
Напомним, ранее Зеленский заявлял, что у Украины есть план и она обязательно вернется в Крым.
Также мы писали, что, по словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, Украина планирует вернуть Крым при помощи западного оружия.
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