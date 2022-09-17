Зеленский допустил возвращение Крыма дипломатическим путем

Журналист спросил Зеленского, в состоянии ли Украина вернуть Крым в свой состав.

"Нет другого шанса. Нет выхода, надо деоккупировать территории. Так может случится, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем", - подчеркнул президент.

По его словам, большинство украинцев поддержали бы дипломатическое решение этого вопроса.

При этом он отметил, что не может назвать круг лиц, которые будут обсуждать возвращение Крыма, и когда могут начаться переговоры.