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Зеленский допустил возвращение Крыма дипломатическим путем

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина может вернуть временно оккупированный Крым не только военным путем, но и при помощи диалога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Reuters.

Журналист спросил Зеленского, в состоянии ли Украина вернуть Крым в свой состав.

"Нет другого шанса. Нет выхода, надо деоккупировать территории. Так может случится, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем", - подчеркнул президент.

По его словам, большинство украинцев поддержали бы дипломатическое решение этого вопроса.

При этом он отметил, что не может назвать круг лиц, которые будут обсуждать возвращение Крыма, и когда могут начаться переговоры.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что у Украины есть план и она обязательно вернется в Крым.

Также мы писали, что, по словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, Украина планирует вернуть Крым при помощи западного оружия.

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