Президент Украины Владимир Зеленский допустил обмен пленными в случае проведения новой нормандской встречи. Над проведением встречи сейчас работают.

Об этом он заявил на Ялтинской европейской стратегии в Киеве, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию мероприятия .

"Если будет встреча в нормандском формате, мы работает над этим, то будет возвращение какого-то количества людей. Будет какой-то результат", - заявил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нормандская встреча представителей Украины, России, Германии и Франции будет иметь смысл при определенных условиях. Российская сторона настаивает на том, что они должны обсудить выполнение минских соглашений.