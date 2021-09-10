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Зеленский допустил обмен пленными в случае проведения новой нормандской встречи

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Киев, Пятница 10 сентября 2021 10:36
Зеленский допустил обмен пленными в случае проведения новой нормандской встречи Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский допустил обмен пленными в случае проведения новой нормандской встречи. Над проведением встречи сейчас работают.

Об этом он заявил на Ялтинской европейской стратегии в Киеве, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию мероприятия.

"Если будет встреча в нормандском формате, мы работает над этим, то будет возвращение какого-то количества людей. Будет какой-то результат", - заявил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нормандская встреча представителей Украины, России, Германии и Франции будет иметь смысл при определенных условиях. Российская сторона настаивает на том, что они должны обсудить выполнение минских соглашений.

Напомним, Лавров назвал заявления Украины о нормандском формате "проявлениями шизофреничности".

Отметим, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что США будут участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма.

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