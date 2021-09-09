В РФ резко отреагировали на заявление Украины о нормандском формате

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление министра на брифинге.

По его словам, встречи ради встреч не нужны. Лавров говорит, что с этим согласны и Германия, и Франция.

"Нормандский формат должен выполнять работу, которую ему поручено лидерами формата, это значит создание условий для выполнения минских договоренностей. Украинская сторона призывает как можно скорее встретиться, паралельно заявляя, что не будет выполнять минские договоренности. В этой ситуации, когда такое раздвоение сознания... Шизофрения получается", - заявил он.