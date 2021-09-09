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В РФ резко отреагировали на заявление Украины о нормандском формате

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Москва, Четверг 09 сентября 2021 14:28
В РФ резко отреагировали на заявление Украины о нормандском формате Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В РФ резко отреагировали на заявление Украины о нормандском формате. Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Киева "проявлениями шизофреничности".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра на брифинге.

По его словам, встречи ради встреч не нужны. Лавров говорит, что с этим согласны и Германия, и Франция.

"Нормандский формат должен выполнять работу, которую ему поручено лидерами формата, это значит создание условий для выполнения минских договоренностей. Украинская сторона призывает как можно скорее встретиться, паралельно заявляя, что не будет выполнять минские договоренности. В этой ситуации, когда такое раздвоение сознания... Шизофрения получается", - заявил он.

Напомним, глава МИД сообщил, что вчера состоялась встреча советников лидеров нормандского формата.

По его словам, подготовка встречи министров иностранных дел стран нормандского формата продолжается.

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Российская Федерация Украина Нормандский формат
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