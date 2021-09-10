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Зеленський допустив обмін полоненими у разі проведення нової нормандської зустрічі

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Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 10:36
Зеленський допустив обмін полоненими у разі проведення нової нормандської зустрічі Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський допустив обмін полоненими у разі проведення нової нормандської зустрічі. Над проведенням зустрічі зараз працюють.

Про це він заявив на Ялтинській європейській стратегії в Києві, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію заходу.

"Якщо буде зустріч у нормандському форматі, ми працюємо над цим, то буде повернення якоїсь кількості людей. Буде якийсь результат", - заявив він.

Раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що нормандська зустріч представників України, Росії, Німеччини та Франції матиме сенс за певних умов. Російська сторона наполягає на тому, що вони мають обговорити виконання мінських угод.

Нагадаємо, Лавров назвав заяви України про нормандський формат "проявами шизофренічності".

Зазначимо, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що США братимуть участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі і поверненні Криму.

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