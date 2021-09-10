Президент України Володимир Зеленський допустив обмін полоненими у разі проведення нової нормандської зустрічі. Над проведенням зустрічі зараз працюють.

Про це він заявив на Ялтинській європейській стратегії в Києві, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію заходу .

"Якщо буде зустріч у нормандському форматі, ми працюємо над цим, то буде повернення якоїсь кількості людей. Буде якийсь результат", - заявив він.

Раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що нормандська зустріч представників України, Росії, Німеччини та Франції матиме сенс за певних умов. Російська сторона наполягає на тому, що вони мають обговорити виконання мінських угод.