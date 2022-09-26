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Зеленський про допомогу звільненим з полону військовим: Очікую чіткого плану щодо кожного

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Президент Володимир Зеленський очікує на чіткий план щодо допомоги всім звільненим із російського полону військовим. Він хоче знати, як саме буде проходити їхнє повернення до нормального життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

Український лідер зазначив, що процесом нормалізації керує очільник ОП Андрій Єрмак, а допомагають начальник ГУР МО Кирило Буданов, омбудсмен Дмитро Лубінець, СБУ та МВС.

За словами Зеленського, державні структури наразі відпрацьовують допомогу звільненим воїнам.

"Медична допомога, соціальна, юридична, лікування, реабілітація, відновлення документів, банківських карток, житло тощо", - уточнив президент.

Він підкреслив, що триває робота й щодо наступних обмінів, яка прямо пов’язана із ситуацією на передовій.

"Наші активні дії - це зокрема й збільшення тих, кого ми можемо обміняти. Що більше російських солдатів будуть затримані українськими силами, то швидше ми зможемо звільнити наших воїнів, наших героїв з полону", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у рамках обміну полоненими між Україною та Росією 21 вересня було повернуто 215 наших військових, з яких 108 - бійці "Азову".

До слова, звільнили з полону також 10 іноземних воїнів, що служили у лавах ЗСУ. Серед них є й ті, яких "засудили" до смертної кари у так званій "ДНР".

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Володимир ЗеленськийОбмін полоненимиВійна Росії проти України