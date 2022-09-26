Зеленский о помощи освобожденным из плена военным: Ожидаю четкого плана по каждому

Украинский лидер отметил, что процессом нормализации руководит председатель ОП Андрей Ермак, а помогают начальник ГУР МО Кирилл Буданов, омбудсмен Дмитрий Лубинец, СБУ и МВД.

По словам Зеленского, государственные структуры сейчас отрабатывают помощь освобожденным воинам.

"Медицинская помощь, социальная, юридическая, лечение, реабилитация, восстановление документов, банковских карт, жилье", - уточнил президент.

Он подчеркнул, что продолжается работа и относительно последующих обменов, которая напрямую связанна с ситуацией на передовой.

"Наши активные действия - это в том числе увеличение тех, кого мы можем обменять. Чем больше российских солдат будут задержаны украинскими силами, тем быстрее мы сможем освободить наших воинов, наших героев из плена", - добавил Зеленский.