Зеленский о помощи освобожденным из плена военным: Ожидаю четкого плана по каждому

Президент Владимир Зеленский ожидает четкого плана помощи всем освобожденным из российского плена военным. Он хочет знать, как именно будет проходить их возвращение к нормальной жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.
Украинский лидер отметил, что процессом нормализации руководит председатель ОП Андрей Ермак, а помогают начальник ГУР МО Кирилл Буданов, омбудсмен Дмитрий Лубинец, СБУ и МВД.
По словам Зеленского, государственные структуры сейчас отрабатывают помощь освобожденным воинам.
"Медицинская помощь, социальная, юридическая, лечение, реабилитация, восстановление документов, банковских карт, жилье", - уточнил президент.
Он подчеркнул, что продолжается работа и относительно последующих обменов, которая напрямую связанна с ситуацией на передовой.
"Наши активные действия - это в том числе увеличение тех, кого мы можем обменять. Чем больше российских солдат будут задержаны украинскими силами, тем быстрее мы сможем освободить наших воинов, наших героев из плена", - добавил Зеленский.
Напомним, в рамках обмена пленными между Украиной и Россией 21 сентября было возвращено 215 наших военных, из которых 108 - бойцы "Азова".
К слову, освободили из плена также 10 иностранных воинов, служивших в рядах ВСУ. Среди них есть и те, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".
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