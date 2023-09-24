Зеленський про допомогу від США: є види зброї, які заявлять самі про себе на полі бою

"Оборонні пакети. Від Сполучених Штатів – це артилерія, потрібні снаряди, ракети для "хаймарсів", ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини та ще деякі інші види зброї, які заявлять самі про себе на полі бою", - сказав президент.

За словами Зеленського, Канада також ухвалила рішення про тривалу оборонну підтримку для України.

"Обсяг - пів мільярда доларів США. Зокрема, це "медеваки" - евакуаційні машини, які дуже потрібні на фронті. Домовилися про виробництво та постачання", - наголосив він.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, що свій візит до США президент України почав із візиту до Нью-Йорку. Він спочатку відвідав українських військових у клініці, де проходять лікування та реабілітацію поранені.

Також Зеленський вперше з початку повномасштабної війни виступив особисто на Генеральній Асамблеї ООН, взяв участь у Саміті цілей сталого розвитку та також виступив на Раді Безпеки ООН. Крім того, мав низку двосторонніх зустрічей.

Візит президента до Канади

В п'ятницю, 22 вересня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив зустріч із президентом України. Згідно з даними канадського уряду, сторони обговорили військову, економічну та гуманітарну підтримку України.

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