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Зеленский о помощи от США: есть виды оружия, которые заявят сами о себе на поле боя

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что оборонный пакет от Соединенных Штатов Америки содержит в себе такие виды оружия, которые заявят сами о себе на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Оборонительные пакеты. От Соединенных Штатов - это артиллерия, нужны снаряды, ракеты для "хаймарсов", ракеты для ПВО, дополнительные системы ПВО, тактические машины и еще некоторые другие виды оружия, которые заявят сами о себе на поле боя", - сказал президент.

 

По словам Зеленского, Канада также приняла решение о длительной оборонной поддержке для Украины.

"Объем - полмиллиарда долларов США. В частности, это "медэваки" - эвакуационные машины, которые очень нужны на фронте. Договорились о производстве и поставках", - подчеркнул он.

Визит Зеленского в США

Напомним, что свой визит в США президент Украины начал с визита в Нью-Йорк. Он сначала посетил украинских военных в клинике, где проходят лечение и реабилитацию раненых.

Также Зеленский впервые с начала полномасштабной войны выступил лично на Генеральной Ассамблее ООН, принял участие в Саммите целей устойчивого развития и выступил на Совете Безопасности ООН. Кроме того, у него был ряд двусторонних встреч.

Визит президента в Канаду

В пятницу, 22 сентября, премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил встречу с президентом Украины. Согласно данным канадского правительства, стороны обсудили военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины.

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