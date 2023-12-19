Зеленський про допомогу українців ЗСУ: 1 воїн це 6 людей, які сплачують податки

"Хочу трішки захистити цивільних. Знаєте, коли ти розумієш, який фінансовий вклад потрібен для підтримки воїнів, потрібно розуміти, що всі ви люди, які сплачують податки", - сказав глава держави.

Також Зеленський зазначив, що якщо говорити про мобілізацію, то слід брати до уваги таку формулу: "один воїн - це шість людей, які сплачують податки".

У цьому контексті президент зазначив, що якщо взяти 500 тисяч мобілізованих осіб і помножити на шість

"Скажіть, як мені та уряду знайти плюс 3 мільйони до того числа, яке у нас є. Плюс 3 мільйони платників податків із січня. Таке завдання", - заявив Зеленський.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, мобілізацію в Україні оголосили після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Наразі порядок її проведення хочуть удосконалити. Зокрема, депутати готують відповідний законопроект зі змінами у проведенні мобілізації.

Більш детально про законопроект можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Як зазначив начальник управління преси та інформації МОУ Іларіон Павлюк, в Україні на службу в армію потраплять не лише ті, хто сам цього хоче.

Раніше сьогодні на прес-конференції президент Володимир Зеленський заявив, що Генштаб ЗСУ попросив додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей.