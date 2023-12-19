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Міноборони про мобілізацію: у війську будуть служити не тільки ті, хто сам хоче

Вівторок 19 грудня 2023 16:58
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Міноборони про мобілізацію: у війську будуть служити не тільки ті, хто сам хоче Фото: у Міноборони заявили, що в армії служитимуть не лише ті, хто сам хоче (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні на службу до армії потраплять не лише ті, хто сам цього хоче. Це необхідно за умов повномасштабної війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління преси та інформації Міністерства оборони України Іларіона Павлюка в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що в Україні нічого не змінюється у питанні підходів мобілізації чи правових підстав для вручення повісток. Громадянам мають повідомити, що вони потрібні для захисту країни чи про необхідность оновити свої дані.

"Я розумію, що можуть бути емоції, але не бачу тотальної неготовності українців захищати свою країну. Є величезна кількість людей, які не просто мовчки, а з честю, незважаючи на свої особисті обставини, страхи виконують свій обов'язок та йдуть захищати Україну", - додав Павлюк.

Він зазначив, що все має відбуватися у рамках закону, а закон дозволяє вручати повістки у різних публічних місцях.

"З іншого боку, ми повинні усвідомлювати, на жаль, війна триває, на жаль, в армії служитимуть не тільки ті, хто сам цього хоче, а й ті, кому випала така доля та така честь. Це важка ноша, але це честь", - уточнив Павлюк.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, мобілізацію в Україні оголосили після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Наразі порядок її проведення хочуть удосконалити. Зокрема, депутат готують відповідний законопроект із змінами у проведенні мобілізації.

Більш детально про законопроект можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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