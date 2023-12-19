Зеленский о помощи украинцев ВСУ: 1 воин это 6 человек, которые платят налоги

"Хочу немного защитить гражданских. Знаете, когда ты понимаешь, какой финансовый вклад требуется для поддержки воинов, нужно понимать, что все вы люди, уплачивающие налоги", - сказал глава государства.

Также Зеленский отметил, что если говорить о мобилизации, то следует брать во внимание такую формулу: "один воин - это шесть человек, которые уплачивают налоги".

В этом контексте президент отметил, что если взять 500 тысяч мобилизованных человек и умножить на шесть и

"Скажите, как мне и правительству найти плюс 3 миллиона к тому числу, которое у нас есть. Плюс 3 миллиона налогоплательщиков с января. Такая задача", - заявил Зеленский.

Мобилизация в Украине

Напомним, мобилизацию в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. Сейчас порядок ее проведения хотят усовершенствовать. В частности, депутат готовят соответствующий законопроект с изменениями в проведении мобилизации.

Более детально о законопроекте можете узнать в материале РБК-Украина.

Как отметил начальник управления прессы и информации МОУ Илларион Павлюк, в Украине на службу в армии попадут не только те, кто сам этого хочет.

Ранее сегодня на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ попросил дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч людей.