Зеленський про допомогу українців ЗСУ: 1 воїн це 6 людей, які сплачують податки
На фінансування одного бійця Сил оборони України йдуть кошти з оподаткування шести громадян. Таку формулу слід враховувати державі на тлі кампанії з мобілізації.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на прес-конференцію президента Володимира Зеленського у Києві 19 грудня.
"Хочу трішки захистити цивільних. Знаєте, коли ти розумієш, який фінансовий вклад потрібен для підтримки воїнів, потрібно розуміти, що всі ви люди, які сплачують податки", - сказав глава держави.
Також Зеленський зазначив, що якщо говорити про мобілізацію, то слід брати до уваги таку формулу: "один воїн - це шість людей, які сплачують податки".
У цьому контексті президент зазначив, що якщо взяти 500 тисяч мобілізованих осіб і помножити на шість
"Скажіть, як мені та уряду знайти плюс 3 мільйони до того числа, яке у нас є. Плюс 3 мільйони платників податків із січня. Таке завдання", - заявив Зеленський.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, мобілізацію в Україні оголосили після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Наразі порядок її проведення хочуть удосконалити. Зокрема, депутати готують відповідний законопроект зі змінами у проведенні мобілізації.
Більш детально про законопроект можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Як зазначив начальник управління преси та інформації МОУ Іларіон Павлюк, в Україні на службу в армію потраплять не лише ті, хто сам цього хоче.
Раніше сьогодні на прес-конференції президент Володимир Зеленський заявив, що Генштаб ЗСУ попросив додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей.
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