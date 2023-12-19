ua en ru
Вт, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский о помощи украинцев ВСУ: 1 воин это 6 человек, которые платят налоги

Вторник 19 декабря 2023 19:46
UA EN RU
Зеленский о помощи украинцев ВСУ: 1 воин это 6 человек, которые платят налоги Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

На финансирование одного бойца Сил обороны Украины идут средства с налогообложения шести граждан. Такую формулу следует учитывать государству на фоне кампании по мобилизации.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского в Киеве 19 декабря.

"Хочу немного защитить гражданских. Знаете, когда ты понимаешь, какой финансовый вклад требуется для поддержки воинов, нужно понимать, что все вы люди, уплачивающие налоги", - сказал глава государства.

Также Зеленский отметил, что если говорить о мобилизации, то следует брать во внимание такую формулу: "один воин - это шесть человек, которые уплачивают налоги".

В этом контексте президент отметил, что если взять 500 тысяч мобилизованных человек и умножить на шесть и

"Скажите, как мне и правительству найти плюс 3 миллиона к тому числу, которое у нас есть. Плюс 3 миллиона налогоплательщиков с января. Такая задача", - заявил Зеленский.

Мобилизация в Украине

Напомним, мобилизацию в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. Сейчас порядок ее проведения хотят усовершенствовать. В частности, депутат готовят соответствующий законопроект с изменениями в проведении мобилизации.

Более детально о законопроекте можете узнать в материале РБК-Украина.

Как отметил начальник управления прессы и информации МОУ Илларион Павлюк, в Украине на службу в армии попадут не только те, кто сам этого хочет.

Ранее сегодня на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ попросил дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч людей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Слухами метро полнится. Как работает и что говорят о подземке Киева после ЧП
Слухами метро полнится. Как работает и что говорят о подземке Киева после ЧП
DAILY
Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году