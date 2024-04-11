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Зеленський про допомогу Україні: ініціативи звучать голосно, але їх треба довести до кінця

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз особливо потребує систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Ви знаєте, що сьогодні вранці на нас було скоєно напад. Знову Харків, Одеса, Київська область, наші люди зазнають нападу. Системи протиповітряної оборони - це найважливіше для нас зараз", - наголосив Зеленський.

За його словами, всі ініціативи важливі, особливо чеська ініціатива щодо 155-міліметрової артилерії, але вони мають бути успішними.

"Ми будемо говорити про різні ініціативи, всі вони звучать голосно, але нам потрібно, щоб вони реалізувалися", - сказав Зеленський.
 

Атака на Україну в ніч проти 11 квітня

Цієї ночі терористи вкотре вдалися до комбінованого удару проти України. Основним напрямком була Львівська область.

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу, серед яких десятки ракет та 40 ударних БпЛА. Всього було знищено 57 повітряних цілей.

У тому числі під час масованої атаки терористи повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка розташована в Київській області.

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