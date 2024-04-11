Зеленский о помощи Украине: инициативы звучат громко, но их нужно довести до конца

"Вы знаете, что сегодня утром на нас было совершено нападение. Снова Харьков, Одесса, Киевская область, наши люди подвергаются нападению. Системы противовоздушной обороны - это самое важное для нас сейчас", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, все инициативы важны, особенно чешская инициатива по 155-миллиметровой артиллерии, но они должны быть успешными.

"Мы будем говорить о различных инициативах, все они звучат громко, но нам нужно, чтобы они реализовались", - сказал Зеленский.