Зеленський про допомогу Україні: ініціативи звучать голосно, але їх треба довести до кінця

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Ви знаєте, що сьогодні вранці на нас було скоєно напад. Знову Харків, Одеса, Київська область, наші люди зазнають нападу. Системи протиповітряної оборони - це найважливіше для нас зараз", - наголосив Зеленський.

За його словами, всі ініціативи важливі, особливо чеська ініціатива щодо 155-міліметрової артилерії, але вони мають бути успішними.

"Ми будемо говорити про різні ініціативи, всі вони звучать голосно, але нам потрібно, щоб вони реалізувалися", - сказав Зеленський.

