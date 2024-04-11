ua en ru
Чт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про допомогу Україні: ініціативи звучать голосно, але їх треба довести до кінця

Четвер 11 квітня 2024 15:05
UA EN RU
Зеленський про допомогу Україні: ініціативи звучать голосно, але їх треба довести до кінця Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз особливо потребує систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Ви знаєте, що сьогодні вранці на нас було скоєно напад. Знову Харків, Одеса, Київська область, наші люди зазнають нападу. Системи протиповітряної оборони - це найважливіше для нас зараз", - наголосив Зеленський.

За його словами, всі ініціативи важливі, особливо чеська ініціатива щодо 155-міліметрової артилерії, але вони мають бути успішними.

"Ми будемо говорити про різні ініціативи, всі вони звучать голосно, але нам потрібно, щоб вони реалізувалися", - сказав Зеленський.

Атака на Україну в ніч проти 11 квітня

Цієї ночі терористи вкотре вдалися до комбінованого удару проти України. Основним напрямком була Львівська область.

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу, серед яких десятки ракет та 40 ударних БпЛА. Всього було знищено 57 повітряних цілей.

У тому числі під час масованої атаки терористи повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка розташована в Київській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
"Масштаби руйнувань - жахливі". Після знищення Трипільської ТЕС "Центренерго" втратило всю генерацію
"Масштаби руйнувань - жахливі". Після знищення Трипільської ТЕС "Центренерго" втратило всю генерацію
DAILY
Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні