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Зеленский о помощи Украине: инициативы звучат громко, но их нужно довести до конца

Четверг 11 апреля 2024 15:05
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Зеленский о помощи Украине: инициативы звучат громко, но их нужно довести до конца Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас особенно нуждается в системах противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Вы знаете, что сегодня утром на нас было совершено нападение. Снова Харьков, Одесса, Киевская область, наши люди подвергаются нападению. Системы противовоздушной обороны - это самое важное для нас сейчас", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, все инициативы важны, особенно чешская инициатива по 155-миллиметровой артиллерии, но они должны быть успешными.

"Мы будем говорить о различных инициативах, все они звучат громко, но нам нужно, чтобы они реализовались", - сказал Зеленский.

Атака на Украину в ночь на 11 апреля

Этой ночью террористы в очередной раз прибегли к комбинированному удару против Украины. Основным направлением была Львовская область.

В общем враг применил 82 средства воздушного нападения, среди которых десятки ракет и 40 ударных БпЛА. Всего было уничтожено 57 воздушных целей.

В том же числе, во время массированной атаки террористы полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая расположена в Киевской области.

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