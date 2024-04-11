Зеленский о помощи Украине: инициативы звучат громко, но их нужно довести до конца
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас особенно нуждается в системах противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Вы знаете, что сегодня утром на нас было совершено нападение. Снова Харьков, Одесса, Киевская область, наши люди подвергаются нападению. Системы противовоздушной обороны - это самое важное для нас сейчас", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, все инициативы важны, особенно чешская инициатива по 155-миллиметровой артиллерии, но они должны быть успешными.
"Мы будем говорить о различных инициативах, все они звучат громко, но нам нужно, чтобы они реализовались", - сказал Зеленский.
Атака на Украину в ночь на 11 апреля
Этой ночью террористы в очередной раз прибегли к комбинированному удару против Украины. Основным направлением была Львовская область.
В общем враг применил 82 средства воздушного нападения, среди которых десятки ракет и 40 ударных БпЛА. Всего было уничтожено 57 воздушных целей.
В том же числе, во время массированной атаки террористы полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая расположена в Киевской области.
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