Зеленський про допомогу США: фінансовий пакет є життєвоважливим для України, без альтернатив

"Ми дуже розраховуємо на позитивне рішення Конгресу. Для нас цей пакет життєвоважливий. Ми не розглядаємо сьогодні альтернативи, бо розраховуємо, що США залишаться нашим стратегічним партнером", - заявив президент.

За словами Зеленського, якщо мова йтиме про альтернативу допомозі, це означатиме, що Штати не є стратегічним партнером України. Через це Київ не розглядає жодних альтернатив.

"Чи цей пакет шлях до перемоги? Ні. Цього не достатньо. Шлях до перемоги це люди, моральний дух воїнів, пакети підтримки, санкції. Це велика союзницька робота. І не раз на квартал, а робота щоденна. Але цей пакет - це точно шлях вперед", - зауважив президент.

Харріс, зі свого боку додала, що у США є лише один план - план А, який полягає в тому, аби підтримувати Україну усім, що їй необхідне.

"Я впевнена, що якщо Палата представників поставить на голосування пакет допомоги, він буде проголосований", - додала віцепрезидент США.

Гарантії безпеки від США

"Щодо гарантій безпеки. Я впевнений, що у нас буде дуже потужний документ, але ми домовилися, що ми маємо сфокусуватися на тому, що потрібно зараз. Тому ми зараз фокусуємось на роботі з Конгресом США, а після цього перейдемо до гарантій безпеки", - заявив президент.

Допомога Україні від США

Минулого року президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також охорону американського кордону. Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагали більш жорстких заходів щодо охорони кордонів. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.

Нещодавно у Сенаті США почали розглядати законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню без грошей для кордону. Вже 3 лютого, його підтримали сенатори.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, він ще має пройти Палату представників і бути підписаний президентом Джо Байденом.