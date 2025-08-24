Зеленський про Донецьк, Луганськ і Крим: відстань зникне, це лише питання часу

Донецьк, Луганськ і Крим - це Україна, і жодна відстань та окупація цього не змінять. Україна зможе повернути території, це лише питання часу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського у День незалежності.
Президент звернувся до українців з Майдану Незалежності. Він наголосив, що зараз, коли йде повномасштабна війна за незалежність, на Майдані можна знайти важливі символи того, "як ми боремось, за що ми боремось і як долаємо ми цю війну". Він додав, що ці символи - довкола нас, у цьому монументі Незалежності.
"Всередині він має залізобетонний каркас і реально здатний витримати ураган. Так і наша Україна вистояла супроти великого лиха, яке Росія принесла на нашу землю. У цьому "Нульовому кілометрі". Це початкова точка відліку, де написані відстані до українських міст. До нашого Донецька, нашого Луганська, нашого Криму. І сьогодні ці позначки - вони мають уже зовсім інше значення. Вони вже не лише про кілометри", - наголосив Зеленський.
Глава держави додав, що на окупованих територіях перебувають українці, і жодна відстань та тимчасова окупація цього не змінить.
"І одного дня ця відстань між українцями зникне, і ми знову будемо разом як одна сім’я, як одна країна. І це лише питання часу. І Україна вірить, що зможе цього досягти - досягти миру, миру на всій своїй землі. Україна на це здатна", - заявив Зеленський.
За даними ЗМІ, на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін нібито висунув низку вимог для припинення війни. Серед них - виведення українських військ з Донецької та Луганської областей в обмін на зобов'язання РФ заморозити лінії фронту у Херсонській та Запорізькій областях.
Також диктатор хоче скасувати частину санкцій, нейтралітету України, офіційного статусу для російської мови і РПЦ.
Раніше Трамп заявив, що мирна угода між РФ та Україною може включати деякий обмін територіями. Проте президент України Володимир Зеленський відкинув будь-які територіальні поступки.
Зеленський також говорив, що готовий обговорювати питання територій з Путіним. Як відомо, Трамп ініціював підготовку саміту Путіна і Зеленського, але дата та місце зустрічі - невідомі.