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Зеленский донес канцлеру Германии принципиальные позиции Украины, - Кулеба

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Брюссель, Среда 15 декабря 2021 19:18
Зеленский донес канцлеру Германии принципиальные позиции Украины, - Кулеба Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Глава государства донес до главы немецкого правительства принципиальные позиции страны.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Президент Зеленский провел в Брюсселе важные первые переговоры с новым главой правительства ФРГ Шольцом. Была конструктивная встреча, где между лидерами установился личный контакт", - сказал министр.

По его словам, в ходе встречи Зеленский донес до нового немецкого канцлера принципиальные для Украины позиции.

"Речь шла и о "Северном потоке-2", и о реанимации нормандского формата, и об энергетической безопасности Украины, и о европейской интеграции нашего государства", - уточнил Кулеба.

Глава МИД добавил, что в отношениях Украины и Германии сейчас нужно сдвинуть несколько важных. "Мы активно над этим работаем и контакт лидеров сейчас дал очень серьезный толчок к этой работе", - подчеркнул министр.

Напомним, 15 декабря в Брюсселе прошла встреча "нормандской тройки" - Зеленского, Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона. Лидеры обсуждали урегулирование конфликта на Донбассе.

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Владимир Зеленский Германия Дмитрий Кулеба
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