Зеленский донес канцлеру Германии принципиальные позиции Украины, - Кулеба

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Президент Зеленский провел в Брюсселе важные первые переговоры с новым главой правительства ФРГ Шольцом. Была конструктивная встреча, где между лидерами установился личный контакт", - сказал министр.

По его словам, в ходе встречи Зеленский донес до нового немецкого канцлера принципиальные для Украины позиции.

"Речь шла и о "Северном потоке-2", и о реанимации нормандского формата, и об энергетической безопасности Украины, и о европейской интеграции нашего государства", - уточнил Кулеба.

Глава МИД добавил, что в отношениях Украины и Германии сейчас нужно сдвинуть несколько важных. "Мы активно над этим работаем и контакт лидеров сейчас дал очень серьезный толчок к этой работе", - подчеркнул министр.