ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський доніс канцлеру Німеччини принципові позиції України, - Кулеба

Новость на русском →
Брюссель, Середа 15 грудня 2021 19:18
Зеленський доніс канцлеру Німеччини принципові позиції України, - Кулеба Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Глава держави доніс до глави німецького уряду принципові позиції країни.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Президент Зеленський провів у Брюсселі важливі перші переговори з новим главою уряду ФРН Шольцом. Була конструктивна зустріч, де між лідерами встановився особистий контакт", - сказав міністр.

За його словами, в ході зустрічі Зеленський доніс до нового німецького канцлера принципові для України позиції.

"Йшлося і про "Північний потік-2", і про реанімацію нормандського формату, і про енергетичну безпеку України, і про європейську інтеграцію нашої держави", - уточнив Кулеба.

Глава МЗС додав, що у відносинах України і Німеччини зараз потрібно зрушити кілька важливих. "Ми активно над цим працюємо і контакт лідерів зараз дав дуже серйозний поштовх до цієї роботи", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, 15 грудня у Брюсселі відбулася зустріч "нормандської трійки" - Зеленського, Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона. Лідери обговорювали врегулювання конфлікту на Донеччині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Германия Дмитро Кулеба
NEWS
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
DAILY
Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні