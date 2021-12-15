Зеленський доніс канцлеру Німеччини принципові позиції України, - Кулеба

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Президент Зеленський провів у Брюсселі важливі перші переговори з новим главою уряду ФРН Шольцом. Була конструктивна зустріч, де між лідерами встановився особистий контакт", - сказав міністр.

За його словами, в ході зустрічі Зеленський доніс до нового німецького канцлера принципові для України позиції.

"Йшлося і про "Північний потік-2", і про реанімацію нормандського формату, і про енергетичну безпеку України, і про європейську інтеграцію нашої держави", - уточнив Кулеба.

Глава МЗС додав, що у відносинах України і Німеччини зараз потрібно зрушити кілька важливих. "Ми активно над цим працюємо і контакт лідерів зараз дав дуже серйозний поштовх до цієї роботи", - підкреслив міністр.