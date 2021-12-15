Зеленський доніс канцлеру Німеччини принципові позиції України, - Кулеба
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Глава держави доніс до глави німецького уряду принципові позиції країни.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Президент Зеленський провів у Брюсселі важливі перші переговори з новим главою уряду ФРН Шольцом. Була конструктивна зустріч, де між лідерами встановився особистий контакт", - сказав міністр.
За його словами, в ході зустрічі Зеленський доніс до нового німецького канцлера принципові для України позиції.
"Йшлося і про "Північний потік-2", і про реанімацію нормандського формату, і про енергетичну безпеку України, і про європейську інтеграцію нашої держави", - уточнив Кулеба.
Глава МЗС додав, що у відносинах України і Німеччини зараз потрібно зрушити кілька важливих. "Ми активно над цим працюємо і контакт лідерів зараз дав дуже серйозний поштовх до цієї роботи", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, 15 грудня у Брюсселі відбулася зустріч "нормандської трійки" - Зеленського, Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона. Лідери обговорювали врегулювання конфлікту на Донеччині.