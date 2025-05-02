Зеленський домовився з президентом Еквадору про роботу над зоною вільної торгівлі

"Говорив із президентом Еквадору Даніелем Нобоа. Особисто привітав із переобранням на посаду та подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Ціную діалог, який між нами вже є, і розраховую на зміцнення співпраці між нашими країнами, нашими людьми. Саме про це ми сьогодні говорили", - повідомив Зеленський.

За його словами, Еквадор зацікавлений у розвитку економічного партнерства з Україною та імпорті низки продовольчих товарів.

"Ми обговорили можливість укласти угоду про вільну торгівлю та домовилися, що наші команди працюватимуть над цим. Також говорили про нашу взаємодію у форматі Україна - Латинська Америка. Будемо працювати над кроками до ще більшого зближення", - розповів президент.

Зазначимо, угода про вільну торгівлю це договір між двома чи більше країнами, який укладають для того, щоб зменшити або скасувати ввізні мита та інші торгові бар’єри для продукції одне одного.