Україна домовилася про всеосяжне економічне партнерство з ОАЕ: на що це вплине

Україна та Об’єднані Арабські Емірати підписали Спільну заяву про завершення переговорів про угоду про всеосяжне економічне партнерство. Це може збільшити ВВП України на 0,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Заяву підписали перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко та державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані бін Ахмед Аль Зеюді.

"Це перша угода у найбільш економічно просунутому регіоні Близького Сходу. Вона охоплює не лише об’єднані арабські емірати, але загалом регіони затоки. Тобто це вихід не лише на ринок Еміратів, а вихід на глобальний ринок. Бо Емірати - це торгівельний, економічний, фінансовий хаб. Емірати займають перші сходинки з погляду логістики торгівлі", - сказала Свириденко.

За її словами, це не класична угода зону вільної торгівлі, "вона всеохопна, тобто включає товари, послуги, інвестиції, цифрову торгівлю та інше".

Після підписання заяви сторони розпочнуть юридичну вивірку проекту угоди для підписанням між урядами.

Вплив угоди на торгівлю

За даними Мінекономіки, у середньо- та довгостроковій перспективі може вплинути на зміщення траєкторії розвитку реального ВВП на 0,10%.

Очікуваний результат угоди - зростання експорту металів та рослинної олії з України. Серед секторів найвищі темпи приросту очікуються у транспортній сфері, а також у металургії, харчовій промисловості, зокрема борошномельному виробництві та виробництві олії.