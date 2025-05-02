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Зеленский договорился с президентом Эквадора о работе над зоной свободной торговли

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа. Обсудили возможность заключить соглашение о свободной торговле и договорились, что команды будут работать над этим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы государства.

"Говорил с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа. Лично поздравил с переизбранием на должность и поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Ценю диалог, который между нами уже есть, и рассчитываю на укрепление сотрудничества между нашими странами, нашими людьми. Именно об этом мы сегодня говорили", - сообщил Зеленский.

По его словам, Эквадор заинтересован в развитии экономического партнерства с Украиной и импорте ряда продовольственных товаров.

"Мы обсудили возможность заключить соглашение о свободной торговле и договорились, что наши команды будут работать над этим. Также говорили о нашем взаимодействии в формате Украина - Латинская Америка. Будем работать над шагами к еще большему сближению", - рассказал президент.

Отметим, соглашение о свободной торговле это договор между двумя или более странами, который заключают для того, чтобы уменьшить или отменить ввозные пошлины и другие торговые барьеры для продукции друг друга.

 

Напомним, в апреле прошлого года Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали Совместное заявление о завершении переговоров о соглашении о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Тогда отмечалось, что это может увеличить ВВП Украины на 0,1%.

А в августе 2023 года Украина и Северная Македония запустили зону свободной торговли.

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