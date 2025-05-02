Зеленский договорился с президентом Эквадора о работе над зоной свободной торговли

"Говорил с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа. Лично поздравил с переизбранием на должность и поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Ценю диалог, который между нами уже есть, и рассчитываю на укрепление сотрудничества между нашими странами, нашими людьми. Именно об этом мы сегодня говорили", - сообщил Зеленский.

По его словам, Эквадор заинтересован в развитии экономического партнерства с Украиной и импорте ряда продовольственных товаров.

"Мы обсудили возможность заключить соглашение о свободной торговле и договорились, что наши команды будут работать над этим. Также говорили о нашем взаимодействии в формате Украина - Латинская Америка. Будем работать над шагами к еще большему сближению", - рассказал президент.

Отметим, соглашение о свободной торговле это договор между двумя или более странами, который заключают для того, чтобы уменьшить или отменить ввозные пошлины и другие торговые барьеры для продукции друг друга.