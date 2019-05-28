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Зеленский договорился о сотрудничестве с новым президентом Литвы

Новости » Политика    28.05.2019 - 15:27
Зеленский договорился о сотрудничестве с новым президентом Литвы
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский поздравил Науседу с избранием президентом Литвы

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с новоизбранным президентом Литвы Гитанасом Науседой и договорился о двустороннем сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Сообщается, что Зеленский поздравил Науседу с убедительной победой на выборах, а также  поблагодарил литовскую сторону за политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и помощь в укреплении обороноспособности. Зеленский также отметил важную роль Литвы в поддержке курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Кроме этого, был подтвержден обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы и углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимной заинтересованности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Литве на выборах президента победил экономист Науседа. Ранее он был советником президента SEB Bankas и главным экономистом банка. По результатам выборов он набрал более 70%. Отметим, новый литовский президент является сторонником менее жесткой риторики в отношении России.

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