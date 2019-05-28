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Зеленський домовився про співпрацю з новим президентом Литви

Новини » Політика    28.05.2019 - 15:27
Зеленський домовився про співпрацю з новим президентом Литви
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський привітав Науседу з обранням президентом Литви

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з новообраним президентом Литви Гітанасом Науседою і домовився про двосторонню співпрацю. Про це йдеться в повідомленні на сайті українського президента.

Повідомляється, що Зеленський привітав Науседу з переконливою перемогою на виборах, а також подякував литовській стороні за політичну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і допомогу в зміцненні обороноздатності. Зеленський також відзначив важливу роль Литви у підтримці курсу європейської і євроатлантичної інтеграції України.

"Крім цього, було підтверджено обопільний настрій на зміцнення стратегічного партнерства України і Литви і поглиблення двостороннього співробітництва в усіх сферах взаємної зацікавленості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Литві на виборах президента переміг економіст Науседа. Раніше він був радником президента SEB Bankas і головним економістом банку. За результатами виборів він набрав понад 70%. Зазначимо, новий литовський президент є прихильником менш жорсткої риторики стосовно Росії.

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