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Зеленский договорился с Си Цзиньпином о безвизе между Украиной и Китаем

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский договорился с главой Китая Си Цзиньпином заключить соглашение о безвизе между Украиной и КНР. Об этом шла речь во время первого телефонного разговора лидеров государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Руководители государств обсудили важность развития межчеловеческих контактов между нашими странами и договорились заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем", - заявили в пресс-службе украинского президента.

Глава Китая в ходе телефонного разговора подчеркнул, что Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Зеленский и Си Цзиньпин обменялись приглашениями осуществить визиты в удобное время.

Напомним, в марте Зеленский ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая. Безвизовый режим будет действовать до 30 сентября 2021 года.

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