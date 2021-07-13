Зеленский договорился с Си Цзиньпином о безвизе между Украиной и Китаем

Президент Владимир Зеленский договорился с главой Китая Си Цзиньпином заключить соглашение о безвизе между Украиной и КНР. Об этом шла речь во время первого телефонного разговора лидеров государств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Руководители государств обсудили важность развития межчеловеческих контактов между нашими странами и договорились заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем", - заявили в пресс-службе украинского президента.
Глава Китая в ходе телефонного разговора подчеркнул, что Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Зеленский и Си Цзиньпин обменялись приглашениями осуществить визиты в удобное время.
Напомним, в марте Зеленский ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая. Безвизовый режим будет действовать до 30 сентября 2021 года.