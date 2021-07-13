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Зеленський домовився з Сі Цзіньпіном про безвіз між Україною та Китаєм

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський домовився з главою Китаю Сі Цзіньпіном укласти угоду про безвіз між Україною та КНР. Про це йшлося під час першої телефонної розмови лідерів держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Очільники держав обговорили важливість розвитку міжлюдських контактів між нашими країнами та домовились укласти Угоду про безвіз між Україною й Китаєм", - заявили у прес-службі українського президента.

Глава Китаю в ході телефонної розмови підкреслив, що Китай підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Зеленський та Сі Цзіньпін обмінялися запрошеннями здійснити візити у зручний час.

Нагадаємо, у березні Зеленський ввів тимчасовий безвізовий режим для туристів з Китаю. Безвізовий режим діятиме до 30 вересня 2021 року.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаКитайБезвиз