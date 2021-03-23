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Украина вновь ввела безвиз для туристов из Китая

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 21:39
Украина вновь ввела безвиз для туристов из Китая Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью. Безвизовый режим будет действовать с 1 апреля по 30 сентября 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Решение принято с целью развития дружеских отношений между Украиной и Китаем, а также для активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

"Согласно с документом... с 1 апреля по 30 сентября 2021 года вводится безвизовый въезд в Украину и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР, которые едут с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.

Кабинет министров должен обеспечить соответствующие меры и принять необходимые решения.

Отметим, что безвиз для граждан Китая Владимир Зеленский уже вводил в прошлом году. Однако безвизовый режим действовал до 31 января 2021 года.

Кроме того, в МИД заявляли, что предоставление безвизового режима въезда в Украину жителям Китая не повлияет на отношения с другими странами. Введение безвиза для граждан является суверенным правом.

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