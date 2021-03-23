Украина вновь ввела безвиз для туристов из Китая
Президент Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью. Безвизовый режим будет действовать с 1 апреля по 30 сентября 2021 года.
Решение принято с целью развития дружеских отношений между Украиной и Китаем, а также для активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.
"Согласно с документом... с 1 апреля по 30 сентября 2021 года вводится безвизовый въезд в Украину и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР, которые едут с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.
Кабинет министров должен обеспечить соответствующие меры и принять необходимые решения.
Отметим, что безвиз для граждан Китая Владимир Зеленский уже вводил в прошлом году. Однако безвизовый режим действовал до 31 января 2021 года.
Кроме того, в МИД заявляли, что предоставление безвизового режима въезда в Украину жителям Китая не повлияет на отношения с другими странами. Введение безвиза для граждан является суверенным правом.