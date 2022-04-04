Макрон заявил о новых санкциях против России за военные преступления в Буче
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходим новый пакет санкций против России. По его словам, есть явные признаки того, что российские силы несут ответственность за убийства мирных жителей в украинском городе Буча.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления. Более или менее установлено, что российская армия несет ответственность (за убийства в Буче)", - сказал Макрон радио France Inter.
Эти новые санкции должны быть нацелены на уголь и нефть, сказал Макрон, которому предстоит переизбрание в этом месяце.
"То, что произошло в Буче, требует нового раунда санкций и очень четких мер", - добавил Макрон.
Напомним, по состоянию на 3 апреля из Бучи вывезли тела 410 мирных жителей. Российские солдаты расстреливали мирных людей в комнатах для пыток, во дворах, автомобилях, прямо посреди улицы.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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