Зеленский договорился с канцлером Австрии о лечении украинских военных

Австрия возьмет на лечение украинских военных, которые получили ранения в бою с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время своего обращения.

Зеленский рассказал, что провел разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и проинформировал его о ситуации на Донбассе и других районах боевых действий.

"Поблагодарил за поддержку. Договорился, что Австрия возьмет на лечение наших раненых военных", - заявил глава государства.

Кроме того, лидеры стран обговорили взаимодействие в европейской интеграции Украины.