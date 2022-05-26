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Зеленский договорился с канцлером Австрии о лечении украинских военных

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Четверг 26 мая 2022 00:23
Зеленский договорился с канцлером Австрии о лечении украинских военных Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Австрия возьмет на лечение украинских военных, которые получили ранения в бою с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время своего обращения.

Зеленский рассказал, что провел разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и проинформировал его о ситуации на Донбассе и других районах боевых действий.

"Поблагодарил за поддержку. Договорился, что Австрия возьмет на лечение наших раненых военных", - заявил глава государства.

Кроме того, лидеры стран обговорили взаимодействие в европейской интеграции Украины.

Напомним, канцлер Австрии Карл Нехаммер выдвинул Кремлю "газовый ультиматум". Он пригрозил отобрать у российского "Газпрома" подземные хранилища, которые находятся в Зальцбурге.

Ранее Австрия заморозила четверть миллиарда евро олигархов Российской Федерации.

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