Зеленський домовився з канцлером Австрії про лікування українських військових
Австрія візьме на лікування українських військових, які отримали поранення в бою з російськими окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час свого звернення.
Зеленський розповів, що провів розмову з канцлером Австрії Карлом Нехаммером і поінформував його про ситуацію на Донбасі та інших районах бойових дій.
"Подякував за підтримку. Домовився, що Австрія візьме на лікування наших поранених військових", - заявив глава держави.
Крім того, лідери країн обговорили взаємодію в європейській інтеграції України.
Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Нехаммер висунув Кремлю "газовий ультиматум". Він пригрозив відібрати у російського "Газпрому" підземні сховища, які знаходяться в Зальцбурзі.
Раніше Австрія заморозила чверть мільярда євро олігархів Російської Федерації.
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