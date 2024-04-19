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Зеленський у Дніпрі заслухав доповідь по захисту інфраструктури від ударів РФ

П'ятниця 19 квітня 2024 19:47
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Зеленський у Дніпрі заслухав доповідь по захисту інфраструктури від ударів РФ Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 19 квітня, прибув з робочим візитом у місто Дніпро, яке вранці атакувала Російська Федерація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Дніпро. Нарада щодо ситуації в області, захисту Дніпра, усіх міст і громад регіону. Доповіді щодо об'єктів критичної інфраструктури, будівництва захисних споруд, відновлення й модернізації об’єктів енергетики", - написав президент.

Також президент подякував рятувальникам, які ліквідують наслідки російського ракетного удару по Дніпру.

Фото: Зеленський відвідав Дніпро 19 квітня (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Дуже важливо, щоб кожен, хто потребує допомоги зараз, отримував її. І максимально активно працюємо з партнерами заради додаткових систем ППО для України", - написав він.

Удар окупантів по Дніпропетровській області

Нагадаємо, в ніч на 19 квітня Російська Федерація завдала удару по населених пунктах Дніпропетровської області. Під ударом опинився й обласний центр.

Росіяни били по залізничній інфраструктурі, серед постраждалих і жертв є співробітники УЗ. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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