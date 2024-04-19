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Зеленский в Днепре заслушал доклад по защите инфраструктуры от ударов РФ

Пятница 19 апреля 2024 19:47
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Зеленский в Днепре заслушал доклад по защите инфраструктуры от ударов РФ Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 19 апреля, прибыл с рабочим визитом в город Днепр, который утром атаковала Российская Федерация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Днепр. Совещание по ситуации в области, защите Днепра, всех городов и общин региона. Доклады по объектам критической инфраструктуры, строительству защитных сооружений, восстановлению и модернизации объектов энергетики", - написал президент.

Также президент поблагодарил спасателей, ликвидирующих последствия российского ракетного удара по Днепру.

Фото: Зеленский посетил Днепр 19 апреля (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Очень важно, чтобы каждый нуждающийся в помощи сейчас получал ее. И максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных систем ПВО для Украины", - написал он.

Удар окупантов по Днепропетровской области

Напомним, в ночь на 19 апреля Российская Федерация нанесла удар по населенным пунктам Днепропетровской области. Под ударом оказался и областной центр.

Россияне били по железнодорожной инфраструктуре, среди пострадавших и жертв есть сотрудники УЗ. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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