Зеленський: держава допоможе відновити зруйновану росіянами друкарню у Харкові

"Сьогодні Міністерство економіки України, регіональна влада Харківщини отримали всі необхідні доручення, щоб допомогти відновити роботу поліграфії у Харкові. Треба буде й загалом підтримати галузь - на державному рівні", - сказав Зеленський.

Президент також закликав громадян підтримувати українських книговидавців та авторів.

"Це важливо. Безперечно, буде терористам і наша відповідь на цей удар", - наголосив глава держави.