Зеленский: государство поможет восстановить разрушенную россиянами типографию в Харькове

Министерство экономики Украины и региональные власти Харьковской области получили необходимые поручения для восстановления разрушенной россиянами типографии Vivat в Харькове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня Министерство экономики Украины, региональные власти Харьковщины получили все необходимые поручения, чтобы помочь возобновить работу полиграфии в Харькове. Надо будет и поддержать отрасль - на государственном уровне", - сказал Зеленский.
Президент также призвал граждан поддерживать украинских книгоиздателей и авторов.
"Это важно. Безусловно, будет террористам и наш ответ на этот удар", - подчеркнул глава государства.
Напомним, вчера, 23 мая, российские войска выпустили 15 российских ракет в Харьков и область. Среди разрушенных объектов - типография "Фактор-Печать", где расположен цех издательства Vivat.
В результате атаки погибли семь человек, еще более 20 получили ранения. Кроме того, в типографии сгорели 50 тысяч книг.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.