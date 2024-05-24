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Зеленський: держава допоможе відновити зруйновану росіянами друкарню у Харкові

П'ятниця 24 травня 2024 22:22
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Зеленський: держава допоможе відновити зруйновану росіянами друкарню у Харкові Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство економіки України та регіональна влада Харківської області отримали необхідні доручення для відновлення зруйнованої росіянами друкарні Vivat у Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні Міністерство економіки України, регіональна влада Харківщини отримали всі необхідні доручення, щоб допомогти відновити роботу поліграфії у Харкові. Треба буде й загалом підтримати галузь - на державному рівні", - сказав Зеленський.

Президент також закликав громадян підтримувати українських книговидавців та авторів.

"Це важливо. Безперечно, буде терористам і наша відповідь на цей удар", - наголосив глава держави.

Удар по друкарні у Харкові

Нагадаємо, вчора, 23 травня, російські війська випустили 15 російських ракет на Харків та область. Серед зруйнованих об'єктів - друкарня "Фактор-Друк", де розташований цех видавництва Vivat.

Внаслідок атаки загинули семеро людей, ще понад 20 отримали поранення. Окрім того, в друкарні згоріли 50 тисяч книжок.

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