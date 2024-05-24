Зеленский: государство поможет восстановить разрушенную россиянами типографию в Харькове

Министерство экономики Украины и региональные власти Харьковской области получили необходимые поручения для восстановления разрушенной россиянами типографии Vivat в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня Министерство экономики Украины, региональные власти Харьковщины получили все необходимые поручения, чтобы помочь возобновить работу полиграфии в Харькове. Надо будет и поддержать отрасль - на государственном уровне", - сказал Зеленский.

Президент также призвал граждан поддерживать украинских книгоиздателей и авторов.

"Это важно. Безусловно, будет террористам и наш ответ на этот удар", - подчеркнул глава государства.