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Зеленский: государство поможет восстановить разрушенную россиянами типографию в Харькове

Пятница 24 мая 2024 22:22
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Зеленский: государство поможет восстановить разрушенную россиянами типографию в Харькове Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство экономики Украины и региональные власти Харьковской области получили необходимые поручения для восстановления разрушенной россиянами типографии Vivat в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня Министерство экономики Украины, региональные власти Харьковщины получили все необходимые поручения, чтобы помочь возобновить работу полиграфии в Харькове. Надо будет и поддержать отрасль - на государственном уровне", - сказал Зеленский.

Президент также призвал граждан поддерживать украинских книгоиздателей и авторов.

"Это важно. Безусловно, будет террористам и наш ответ на этот удар", - подчеркнул глава государства.

Удар по типографии в Харькове

Напомним, вчера, 23 мая, российские войска выпустили 15 российских ракет в Харьков и область. Среди разрушенных объектов - типография "Фактор-Печать", где расположен цех издательства Vivat.

В результате атаки погибли семь человек, еще более 20 получили ранения. Кроме того, в типографии сгорели 50 тысяч книг.

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