Зеленський про деолігархізацію: будуть нові законодавчі ініціативи
В Україні підготували законопроект про олігархів. Втім, готуються і інші законодавчі ініціативи по цьому питанню.
Про це заявив під час форуму "Україна 30" президент України Володимир Зеленський.
"У нас є зрозумілий план. Це перший потужний крок - закон про деолігархізацію. Далі буде ще декілька законодавчих ініціатив. Вони будуть легші. Треба буде пройти перший, такий найскладніший етап", - зазначив він.
Раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, які ще закони про олігархів можуть ухвалити.
Ці закони, за його словами, мають стосуватися антимонопольних справ, медіа. Є також ідеї щодо антитрастового законодавства.
Нагадаємо, у Раді анонсували напрацювання ще семи законопроектів у рамках деолігархізації.
Як писало РБК-Україна, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що у реєстр олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський та п'ятий президент України Петро Порошенко. Вони обоє підпадають під відповідні критерії.