Зеленський про деокупацію Криму: дайте нам важку зброю і ми повернемо наше

Ціллю України у війні є повернення всіх окупованих Росією територій, у тому числі Криму та Донбасу. Для цього необхідна важка зброя, хоча і зараз РФ може вивести свої війська та зберегти життя тисяч росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час виступу у Давосі.

"Це не намір. Це наша земля. Наша ціль деокупувати всі наші території. Крим є нашою землею, Крим є нашою територією. Це наше море, і наші гори. Дайте нам важку зброю і ми повернемо наше", - сказав він.

За словами президента, у РФ ще є можливість вийти з цієї території, і з усіх, які вона окупувала з 2014 року.

"Тому, що ніхто не каже, що можна повернути відносини, але вони можуть зберегти життя своїх людей. Я не те що думаю про їх життя. Я вважаю, що це їх життя, суспільство і майбутнє", - додав Зеленський.