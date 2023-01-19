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Зеленський про деокупацію Криму: дайте нам важку зброю і ми повернемо наше

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Ціллю України у війні є повернення всіх окупованих Росією територій, у тому числі Криму та Донбасу. Для цього необхідна важка зброя, хоча і зараз РФ може вивести свої війська та зберегти життя тисяч росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час виступу у Давосі.

"Це не намір. Це наша земля. Наша ціль деокупувати всі наші території. Крим є нашою землею, Крим є нашою територією. Це наше море, і наші гори. Дайте нам важку зброю і ми повернемо наше", - сказав він.

За словами президента, у РФ ще є можливість вийти з цієї території, і з усіх, які вона окупувала з 2014 року.

"Тому, що ніхто не каже, що можна повернути відносини, але вони можуть зберегти життя своїх людей. Я не те що думаю про їх життя. Я вважаю, що це їх життя, суспільство і майбутнє", - додав Зеленський.

Як повідомлялось, США не диктують Україні, які саме цілі її сили повинні вражати для захисту своєї суверенної території від російської агресії. І це також стосується Криму.

Нагадаємо, в плани українських військ входить звільнення всіх окупованих територій, включаючи Крим. Можливо, це відбудеться вже у 2023 році.

При цьому, на думку глави розвідки України Кирила Буданова, Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом - поєднанням військової сили та дипломатії.

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