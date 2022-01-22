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Зеленский о деоккупации Крыма и Донбасса: уверен, провозгласим новый Акт воссоединения

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Запорожье, Суббота 22 января 2022 14:25
Зеленский о деоккупации Крыма и Донбасса: уверен, провозгласим новый Акт воссоединения Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня Крым и Донбасс оторваны от Украины. Он ждет, что как можно скорее в Крыму и Донецке украинцы провозгласят новый Акт воссоединения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг президента во время рабочего визита в Запорожскую область.

По его словам, оккупация Крыма и Донбасса длится уже восемь лет.

"Для нас это как век. Я знаю, что мы точно будем вместе. И, уверен, не через века, а как можно скорее в Донецке и в Крыму мы провозгласим новый Акт воссоединения и будем отмечать это ежегодно", - заявил Зеленский.

Напомним, в Украине сегодня празднуют День соборности.

Тем временем у границ страны собрались десятки тысяч российских военных, есть угроза нового вторжения России в Украину.

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Владимир Зеленский Украина Донбасс Крым
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