Зеленский о деоккупации Крыма и Донбасса: уверен, провозгласим новый Акт воссоединения
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня Крым и Донбасс оторваны от Украины. Он ждет, что как можно скорее в Крыму и Донецке украинцы провозгласят новый Акт воссоединения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг президента во время рабочего визита в Запорожскую область.
По его словам, оккупация Крыма и Донбасса длится уже восемь лет.
"Для нас это как век. Я знаю, что мы точно будем вместе. И, уверен, не через века, а как можно скорее в Донецке и в Крыму мы провозгласим новый Акт воссоединения и будем отмечать это ежегодно", - заявил Зеленский.
Напомним, в Украине сегодня празднуют День соборности.
Тем временем у границ страны собрались десятки тысяч российских военных, есть угроза нового вторжения России в Украину.